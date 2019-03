Papa alerta para tentações do «dinheiro, sucesso e poder»

Em sua homilia de hoje, domingo (10), o Papa alertou os fieis sobre as “tentações” do dinheiro, sucesso e poder, considerando que estas são propostas de felicidade ilusórias, oferecidas por “Satanás”.

“Pode perder-se toda a dignidade pessoal, se nos deixarmos corromper pelos ídolos do dinheiro, do sucesso e do poder, só para chegar à própria autoafirmação. E saboreia-se a emoção de uma alegria que rapidamente se desvanece”, advertiu, falando da janela do apartamento pontifício à multidão que se aglomerava na Praça de São Pedro.

Francisco lembrou que Jesus sofreu tentações no deserto. E que Jesus responde aos três desafios com a palavra de Deus.

“Com o diabo não se dialoga, não se deve dialogar”, ressaltou.

A intervenção advertiu, em particular, para a ideia de “instrumentalizar Deus”, em benefício próprio, fazendo pedidos que se destinam apenas a satisfazer o “orgulho” pessoal.

São estes os caminhos que são colocados diante de nós, com a ilusão de poder assim obter o sucesso e a felicidade, mas, na realidade, são totalmente alheias ao modo de agir de Deus; pelo contrário, separam-nos dele, porque são obra de Satanás”.

O Papa pediu aos fiéis que façam da Quaresma, a preparação para a Páscoa, um “tempo privilegiado” de purificação interior.

Na despedida de hoje, Francisco saudou os vários grupos de peregrinos e desejou a todos os tradicionais votos de “bom domingo” e “bom almoço”.