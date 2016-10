Pane em equipamento suspende abastecimento de água em Currais Novos

Para recuperar equipamento do sistema de filtragem na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Currais Novos, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) suspendeu por 30 horas, a partir da tarde da terça-feira, 18 de outubro, o abastecimento para toda a cidade com previsão de retornar nesta quarta-feira (19), por volta das 18 horas.

Enquanto os técnicos recuperam equipamentos, outros trabalham na limpeza dos filtros, decantadores e floculadores que compõem o sistema de tratamento da água. A Caern abastece Currais Novos com 180 metros cúbicos de água por hora, captada no açude Dourado, localizado no município.

A limpeza dos tanques e filtros é feita a cada 30 dias, de acordo com o gestor da Unidade Currais Novos, Adelson Santos, e para isso é necessária a suspensão do abastecimento de água por no mínimo 24 horas. A ETA Currais Novos está localizada na avenida Tungstênio, próximo a Igreja Imaculada.

O sistema de filtragem é indispensável ao tratamento da água que após captada no manancial é canalizada até a ETA para passar por quatro etapas de tratamento: 1- Recebe uma substância química (Policloreto de Alumínio Catiônico) para agregar as partículas em suspensão que se transformam em “flocos”; 2- A água vai para outro tanque para decantar os “flocos”; 3- O produto é bombeado até os filtros de onde sai filtrado; 4- Por último é aplicada a dosagem de cloro adequada para desinfecção.