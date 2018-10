Palmeiras recebe Ceará e tenta ampliar vantagem na liderança

E a briga mais acirrada do futebol brasileiro volta com tudo. Neste fim de semana, nove partidas devem mexer com a tabela do Brasileirão e o coração dos torcedores.

A 30ª rodada começa com quatro partidas neste sábado. Ainda sonhando com o título, o São Paulo, quarto colocado, recebe, em casa, o Atlético Paranaense. Em Belo Horizonte, o América de Minas enfrenta o Grêmio. Após três empates, o Botafogo quer se reencontrar com a vitória diante do Bahia, no chamado jogo de seis pontos. Precisando vencer para sair da zona da degola, o penúltimo colocado Sport joga na Ilha do Retiro contra o Vasco, outro ameaçado pelo fantasma do rebaixamento.

No domingo, o líder Palmeiras enfrenta o Ceará, 17º colocado, no Pacaembu. Ainda de ressaca do título da Copa do Brasil, o Cruzeiro duela com a Chapecoense. Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam no Engenhão, enquanto o Vitória faz sua partida contra o Corinthians, no Barradão. No fechamento da rodada no fim de semana, o Paraná, lanterna e praticamente rebaixado para a Série B, tem pela frente o Flamengo, terceiro colocado, que quer a vitória a todo custo para encostar de vez no Verdão.

Agência Brasil.