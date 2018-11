Palmeiras goleia, mas Fla vence e adia festa do título

Foi por pouco. A torcida do Palmeiras estava esperançosa com a possibilidade de sacramentar o título de campeão do Brasileirão na noite da quarta-feira, 21. A equipe só não fez a festa porque o Flamengo fez a parte dele e ainda mantém uma chance mínima de levantar a taça.

Mesmo sem o título antecipado, teve festa. Depois de um primeiro tempo meio nervoso e sem criatividade, o time comandado por Felipão voltou no segundo tempo como uma máquina e não perdoou o América de Minas, cada vez mais enrolado na zona do rebaixamento. Luan abriu o placar na Arena Palmeiras lotada, com mais de 39 mil torcedores, aos 13 da segunda etapa. Aos 30 foi a vez de William marcar, e aí começou o atropelo. Dudu aumentou aos 32 com um belo gol e Deyverson fechou a conta aos 36 minutos. Final, Palmeiras quatro, América zero. Agora o Palmeiras está à dois pontos do título, enquanto o América amarga a 17ª posição, o primeiro time na zona de rebaixamento.

E o Palmeiras só não fez a festa do título porque no Maracanã o Flamengo venceu o Grêmio por dois a zero. Uribe abriu o placar e Diego ampliou para o Rubro Negro, que permanece cinco pontos atrás do Verdão com mais seis a serem disputados. Enquanto tiver cheirinho, haverá esperança!

Já o Internacional deu adeus à disputa do título, pois perdeu em casa para o Atlético Mineiro por dois a um e ficou nove pontos atrás do líder. O Galo vai encaminhando a vaga na pré-Libertadores. Só não confirmou ainda porque o Atlético Paranaense segue na briga, e ontem fez a parte dele para manter o sonho vivo, derrotando o Corinthians por um a zero. Na Vila Belmiro, Santos e Botafogo deram adeus à qualquer chance de disputarem o campeonato continental depois de empatarem em um a um. Cumprindo tabela, o Cruzeiro mostrou mais uma vez que está sobrando em campo e complicou a vida do Vitória, que continua na briga contra o rebaixamento. Três a zero para a Raposa, dois gols de Fred.

E tem mais partidas pelo Brasileirão nesta quinta-feira. Para espantar a chance de rebaixamento, o Vasco precisará vencer o São Paulo em São Januário. Chapecoense e Sport fazem duelo direto para ver quem escapa do rebaixamento. Fechando a rodada, Bahia e Fluminense se encaram na Arena Fonte Nova, enquanto o Ceará tenta sacramentar a permanência na série A diante do já rebaixado Paraná.