Palmeiras encara Fluminense e quer igualar recorde do Timão

A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o Palmeiras, além de ampliar a vantagem na liderança, quer igualar a marca de maior invencibilidade na era dos pontos corridos. Se não perder para o Fluminense, rival desta noite em São Paulo, dividirá o recorde de 19 jogos invicto ao lado do Corinthians de 2017. Outro ingrediente especial do jogo desta noite é que o tricolor carioca foi a última equipe a vencer o Verdão no torneio, ainda em julho, na derrota que resultou na saída de Roger Machado.

Briga na parte de baixo da tabela. O Sport, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, encara o Vitória, que respira por aparelhos entre os quatro últimos. Depois de perder no fim de semana, o Cruzeiro recebe Corinthians, na reedição da final da Copa do Brasil. O Timão venceu apenas um dos últimos cinco jogos e está a três pontos da zona de perigo.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia pega o Ceará, que quer continuar subindo na tabela. O já rebaixado Paraná tem compromisso contra o Atlético Mineiro, que não vence há cinco partidas e quer se manter no grupo de classificação da Libertadores. Em São Januário, outro time que precisa da vitória para espantar p fantasma da Série B é o Vasco, que joga contra o embalado Atlético Paranaense.

Nesta quinta-feira, no feriado de Proclamação da República, tem mais bola rolando. Na cola do líder, o Internacional pega o América de Minas em casa. O time mineiro, que também luta contra o rebaixamento, vai ter a estreia do técnico Givanildo Oliveira.

O Flamengo, com chances remotas de título, quer manter a terceira posição e encara o Santos no Maracanã. Embate de tricolores no Morumbi. São Paulo e Grêmio entram em campo em busca da quarta colocação, que dá vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Chapecoense e Botafogo fecham a rodada na Arena Condá.