Pai e filho que mataram adolescente em Assú se entregam à Polícia Civil

Antonio Erinaldo Paulino da Silva, vulgo “Naldo”, 40 anos e seu filho, um adolescente de 17 anos, entregaram-se à Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (07). De acordo com uma investigação conduzida pela Delegacia Municipal de Assú, pai e filho mataram o jovem Pedro Faustino de Sena, 14 anos, no dia 11 de novembro de 2017, no bairro Belo Horizonte, em Assú. Informações recebidas pela Polícia Civil, apontaram que a dupla estava escondida no bairro Planalto, em Natal. Após terem se entregado, os dois foram presos pela prática do homicídio.

A investigação revelou que a vítima e o outro adolescente tiveram uma banal discussão, e que após a mesma, o adolescente jurou que mataria Pedro Faustino e o pai. No dia do crime, Antonio Erinaldo conduziu uma motocicleta com o seu filho na garupa para Assú, com o intuito de matar pai e filho.

Como não conseguiram encontrar o genitor, localizaram Pedro Faustino retornando para a residência e resolveram golpear o jovem pelas costas. Após o crime, a dupla teria fugido para Natal. A Polícia Civil agradece o apoio da população na localização dos suspeitos.