Pagamento do PIS/Pasep começa nesta quinta-feira (26)

Começa nesta quinta-feira (26) o pagamento do abono PIS/Pasep ano-base 2017. Trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em julho, bem como servidores públicos com final da inscrição zero, já podem sacar o benefício. O pagamento será realizado por etapas e o valor poderá ser retirado até 28 de junho de 2019, conforme o calendário oficial de pagamento.

Beneficiários nascidos entre julho e dezembro recebem ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão o saldo disponível para saque apenas em 2019. O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954 e é proporcional ao tempo de serviço em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017.

Quem tem direito

Para ter direito ao abono é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias em 2017.

Além disso, é preciso que o empregador tenha informado os dados do empregado corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Pagamento

O PIS é pago ao trabalhador da iniciativa privada, que pode retirar o dinheiro na Caixa Econômica Federal (CEF). Para quem tem o Cartão Cidadão, o valor pode ser retirado em qualquer casa lotérica ou caixa eletrônico da Caixa. Clientes do banco terão o valor creditado diretamente na conta. Pelo site da CEF é possível consultar a situação do benefício.

No caso do Pasep, o benefício é pago aos servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone: 0800 729 0001. Nos dois casos, será necessário apresentar um documento de identificação, além do número do PIS/Pasep.

Prazo prorrogado

No caso dos beneficiários que ainda não retiraram o abono salarial PIS/Pasep ano-base 2016, o prazo foi prorrogado até 30 de dezembro. Cerca de 1,7 milhão de trabalhadores, com direito a R$ 986 milhões, serão beneficiados com a prorrogação.

Fonte: Governo do Brasil, com informações da CEF.