Pagamento de FGTS lota agências da Caixa em Mossoró

As Agências da Caixa Econômica Federal abriram especialmente neste sábado, 07 de abril, devido ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas. Os bancos permanecerão abertos até as 15h para atender os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio.

Em Mossoró, a fila nas agências da Caixa começou a se formar antes das 8h e chegou até o lado de fora dos bancos.

“Corri para sacar logo no primeiro dia porque tenho dívidas atrasadas e esse dinheiro vai servir para aliviar”, disse o torneiro mecânico José Elias de Brito.

Em todo o Brasil, mais de 7,7 milhões de trabalhadores têm direito ao saque a partir deste mês, e o valor disponível passa de R$ 11,2 bilhões, segundo a Caixa.