Pacientes com câncer continuam sem quimioterapia devido atrasos da Prefeitura e Governo do Estado

Continua o impasse em torno do atendimento de pacientes com câncer em Mossoró. O atraso nos repasses retidos pela Prefeitura de Mossoró e Governo do Estado impedem a realização de procedimentos de quimioterapia há 15 dias.

No início da semana, a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) efetuou o repasse de um mês em atraso, R$ 504 mil referentes ao mês de junho, mas o recurso não foi suficiente para retomar todos os atendimentos.

“A prefeitura pagou um mês e deixou outro. Estou tentando receber alguma coisa pra retomar a quimioterapia”, destaca Cure Medeiros, diretor do Centro de Oncologia de Mossoró.

Segundo Cure Medeiros a manutenção do atendimento tem se agravado com o passar do tempo.

“Tem sido difícil pagar nossos funcionários, manter o básico. Pagamos junho, falta julho e agosto. Todo dia aqui é um milagre”, destaca Cure.

Após o repasse do início da semana, a Prefeitura de Mossoró precisa efetuar o repasse do mês de julho, que é referente à produção de abril. Contatada, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informou que está aguardando o faturamento do mês de julho pelo COHM.

Já o Governo do Estado informou que a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) realizou no dia 18 de agosto o pagamento ao COHM, valor de R$ 710.599,58, referente ao mês de junho. Com relação ao débito de julho, o setor de faturamento da Sesap está aguardando que o Centro de Oncologia envie a fatura do mês para que seja feito o empenho e o respectivo pagamento. Já em relação ao débito referente a parte do mês de dezembro do ano passado, o Estado não deu nenhuma posição.

Enquanto os Governos não encaminham os recursos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o tratamento de centenas de pessoas corre sério risco de comprometimento.