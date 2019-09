Os grupos artísticos da EdUCA participam do FESTUERN

Os grupos artísticos da Escola de Extensão da UERN Natal (EdUCA), se apresentam dia 16/09 no palco do Teatro Municipal Dix-huit Rosado em Mossoró no XIV Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN).

O Baobá, grupo de teatro da EdUCA, se apresenta às 13h35 com a comédia “O santo e a porca”, livre adaptação da obra de Ariano Suassuna, com direção artística do professor Denilson David, diretor artístico do Baobá. David descobriu sua vocação artística exatamente na segunda edição do FESTUERN e agora retorna ao festival como diretor artístico de uma companhia de Teatro e instrutor de cursos da UERN, após se formar em Teatro pela UFRN.

“O Festuern é o maior festival de teatro escolar do nosso estado, foi lá que eu me descobri como artista, e foi lá que decidi que eu queria viver de teatro. Voltar a participar do festival hoje, como professor e coordenador de um grupo de Teatro da Instituição, tem um significado todo especial para mim. Para todos nós que compomos o grupo de Teatro Baobá será uma experiência muito gratificante fazer parte do evento, será uma oportunidade ímpar para mostrarmos um pouco do que é produzido na EdUCA, assim como será possível apresentarmos o nosso teatro e desfrutarmos desse momento de troca com outros grupos e artistas!”

O Baobá é formado por 14 integrantes e todos foram alunos do curso de teatro oferecido pela EdUCA. Rhávilla Rafaela, 18 anos, é mossoroense e, em Natal, cursou teatro na EdUCA e, este ano, foi aprovada no curso de Teatro da UFRN. “Voltar a minha terra pra se apresentar no maior festival de teatro da região no palco do Dix-huit Rosado é muito emocionante! Garanto que o público de Mossoró vai rir muito com “O santo e a porca.”

O Cinese é o grupo de Dança contemporânea da EDUCA que se apresenta às 15h35 com o espetáculo “Indócil equinócio”, de composição e direção artística do professor Juarez Moniz, que busca trazer uma reflexão acerca do feminino na sociedade. Essa será a décima quarta apresentação do grupo este ano.

Juarez Moniz é graduado em Dança e mestre em Artes Cênicas pela UFRN. Há 12 anos atua no cenário artístico como bailarino profissional, professor e coreógrafo. Já recebeu diversos prêmios e tem experiência internacional como professor de dança no Estado Norte-Americano do Maine, em escolas de dança americanas e no Bates University. Na EdUCA, Moniz ministra aulas de Ballet Clássico, Dança Mix e Dança Contemporânea, além de coreografar e dirigir artisticamente o Cinese. “O FESTUERN é um evento consolidado e de grande importância para grupos e escolas que desenvolvem atividades nas artes cênicas. Para o Cinese é de grande importância participar desse momento de abertura para apresentações de espetáculo de Dança, representando à EdUCA”, conclui Moniz.

O Cinese é composto por 16 membros, todos foram alunos da EdUCA.

A EdUCA é a Escola de Extensão da UERN em Natal, criada em 2018 e responsável por organizar e gerenciar a oferta dos cursos e atividades livres nas áreas de Artes e cultura, Esporte e lazer, Tecnologia e inclusão digital, Saúde e qualidade de vida.