Orquestra Potiguar de Clarinetas promove campanha para custear festival na Bélgica

Selecionada para participar do ClarinetFest 2018 e do 1º Festival Internacional de Corais de Clarinete Guido Six, ambos na Bélgica, a Orquestra Potiguar de Clarinetas (OPC) está promovendo uma campanha para arrecadar recursos que possibilitem o custo com passagem, hospedagem e alimentação da equipe composta por 19 pessoas entre músicos e apoio.

O custo total da viagem é de aproximadamente R$ 90 mil, mas a equipe embarca já no próximo dia 1º de julho e os recursos ainda não foram arrecadados totalmente. Para contribuir com a campanha, estão sendo vendidas camisetas, copo e rifas, além de contribuições online.

O ClarinetFest 2018 será realizado em Ostend na Bélgica (BE) no período de 6 a 11 de julho e o Festival de Corais de Clarinete Guido Six será realizado poucos dias antes do evento.

Em 2017, a Orquestra Potiguar de Clarinetes foi um dos poucos grupos selecionados para participar do maior encontro de clarinetistas do mundo, o ClarinetFest 2017, que aconteceu em Orlando, Flórida/ EUA. Este evento é realizado anualmente pela Associação Internacional de Clarinetistas e recebe centenas de clarinetistas e os maiores expoentes do instrumento oferecendo palestras, máster classes, apresentações científicas, inovações e diversos recitais.

Foi a primeira vez que um ensemble de clarinetistas brasileiros participou do evento, sendo a única delegação de brasileiros da história do evento. O grupo apresentou músicas genuinamente brasileiras e com enfoque na música nordestina, que é pouco difundida no exterior. Como desdobramento da participação no evento o grupo e a UFRN recebeu destaque na mais importante revista da área no mundo, a The Clarinet e, posteriormente, o convite para participar dos eventos que serão realizados na Bélgica no próximo mês.

A OPC

A Orquestra Potiguar de Clarinetas (OPC) é uma das mais significativas formações de música instrumental da cidade de Natal e do Estado do Rio Grande do Norte. Criado em 2008, este projeto vem se destacando também no cenário nacional fazendo concertos pelo Brasil, incluindo Distrito Federal, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Poços deCaldas/MG. As publicações dos vídeos do grupo no YouTube e outras redes sociais já atingiram milhares de visualizações de espectadores brasileiros e internacionais.