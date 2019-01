Órgãos federais farão política de Bolsonaro chegar ao RN

o Coronel Hélio Oliveira, presidente do Partido Social Liberal (PSL/RN), afirmou, em entrevista ao programa Comando 95 de Natal, aprresentado por Cyro Robinson e J. Régis, na última sexta-feira (13) que a política do presidente Jair Bolsonaro chegará ao Rio Grande do Norte. O fato do o Estado ser governado pelo Partido dos Trabalhadores não impedirá que isso aconteça.

O Coronel Hélio lembrou que o RN possui órgãos federais estratégicos, o que possibilita investimentos no estado. “Os cargos federais que temos aqui são de extrema importância para que o programa do presidente Bolsonaro seja cumprido. Ele mesmo já afirmou que não haverá distinção entre os estados e que o Nordeste será sua prioridade. E lamenta que o Rio Grande do Norte não ajuda muito o Governo Federal, mas na hora de pedir, sabe pedir. Então, temos que dispor destes órgãos federais para que a política de Bolsonaro possa chegar à população, que é quem está na ponta do sistema e quem mais precisa afirmou.

TERCEIRO TURNO

Sobre a expansão do PSL no Estado, Coronel Hélio Oliveira pretende criar diretórios nos 167 municípios, o que também é uma forma de ‘fiscalizar’ o Executivo Estadual. “Estamos em um terceiro turno estratégico. A nossa missão é avançar de forma planejada para consolidar a meta de chegar a todo o Rio Grande do Norte até o final deste ano. E, presentes em todos os municípios podemos, não só nos fortalecer para as eleições de 2020, mas também de fiscalizar o Governo do Estado em todo o nosso território”.

Durante a entrevista, o presidente da legenda no Estado afirmou que o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, “está muito impressionado com o RN porque nós conseguimos fazer um deputado federal, um estadual e já temos dois vereadores. Ele vê o PSL no RN como um fenômeno. E olha que nós fizemos uma das campanhas mais baratas da história”, concluiu.