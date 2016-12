Órgãos de jovem parauense que sofreu AVC irão ajudar pessoas em três Estados brasileiros

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) realizou na manhã desta segunda-feira, 12 de dezembro, um procedimento de recolhimento de órgãos para doação. Foram doados os rins, o fígado, o coração e as córneas da jovem Jéssica Priscila Francelino da Silva, de 23 anos, natural da cidade de Paraú, que teve morte cerebral no domingo, 11 de dezembro, em razão de um Ataque Vascular Cerebral.

“Conversamos com a família da jovem e eles permitiram a doação dos órgãos quando foi constatada a morte cerebral, um gesto nobre e que vai ajudar a salvar vidas”, conta o médico Fernando Alduern, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HRTM.

O médico explica que os órgãos irão ajudar pessoas em três estados. Ele conta que o fígado será levado para Fortaleza, os rins e as córneas irão ajudar pessoas em Natal e o coração será levado para um paciente na cidade de Curitiba, no Paraná.

Para que as doações pudessem ser realizadas, foi montado esquema para agilizar a logística do transporte dos órgãos. A equipe, vinda de Natal, desembarcou no Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, às 9h, e acompanhou a cirurgia. Os órgãos irão ainda na tarde desta segunda-feira aos seus destinos finais.

Jéssica Priscila sofreu um AVC na segunda-feira passada, 05 de dezembro, e estava internada em um dos leitos do HRTM, mas não resistiu. A família da jovem se reuniu e decidiu doar os órgãos, uma atitude nobre, ressalta o médico Fernando Alduern.