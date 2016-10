Organização orienta que torcedores cheguem cedo ao Arena das Dunas para jogo da Seleção Brasileira

A equipe de segurança da partida Brasil x Bolívia fará um revista preventiva em todos os torcedores que vão assistir à partida na Arena das Dunas.

O jogo será realizado às 21h45 desta quinta-feira (6), mas os torcedores que não querem perder o início da partida precisam chegar antes ao estádio. É fundamental que a torcida esteja no local da partida com muita antecedência para passar por todos os procedimentos e chegar ao seu lugar marcado sem problemas. Os portões serão abertos às 18h45, ou seja, 3h antes do apito inicial.

Quem não se programar e chegar com pouco tempo para passar pelo processo de revista, que é padronizado para garantir a segurança de todos os torcedores, corre o risco de perder momentos preciosos do confronto da Seleção Brasileira com a Bolívia.

No último compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por exemplo, o Brasil marcou o primeiro gol sobre a Colômbia com apenas 1 minuto e 21 segundos de jogo.

ITENS PROIBIDOS – Durante a revista, os agentes de segurança vão fazer o chamado “pente fino” para evitar a entrada de itens proibidos na Arena das Dunas. Confira a lista e evite que qualquer material fique retido: armas de fogo; fogos de artifício; garrafas, copos e outros recipientes; substâncias químicas e narcóticos; líquidos; equipamento de gravação de som e vídeo, exceto para uso privado; capacetes de moto; material publicitário ou promocional; grandes quantidades de rolos de papel; escadas, cadeiras, bancos ou objetos maiores que 25cmx25cmx25cm; laser ou similares; megafone, buzinas e instrumentos musicais, incluindo vuvuzelas; bolas infláveis, tigelas ou projéteis; bastão retrátil para foto (pau de selfie); pó, farinha ou substâncias similares; material de cunho ofensivo, religioso ou político; equipamentos de transmissão de som e imagem e resultados pela internet ou outros meios; alimentos e bebidas; objetos cortantes ou perfurantes, incluindo guarda-chuva; e gás, substâncias corrosivas ou inflamáveis.