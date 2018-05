Organização do VillaMix Natal anuncia adiamento do festival

O VillaMix Festival informou que devido a dificuldade de transporte das estruturas e equipamentos necessários para a montagem em tempo hábil, provocada pelo bloqueio das estradas no país, o Festival Villa Mix Natal 2018, que aconteceria nesta próxima quarta-feira (30), no do Estádio Arena das Dunas, na cidade de Natal, será adiado para o dia 10 de agosto (sexta-feira).

A nota afirma que a organização lamenta muito o ocorrido, mas tal medida foi necessária, alheia a sua vontade.

A produção do evento comunicou também que os ingressos já adquiridos vão valer normalmente para a nova data. Para quem optar pela devolução dos valores pagos, o reembolso será realizado conforme a compra: ingressos adquiridos nos pontos físicos serão reembolsados no período de 05 a 08 de junho, em local que será divulgado em breve pela organização do evento. Quem adquiriu os ingressos pela internet deve solicitar a devolução pelo site da TicMix.