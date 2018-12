A temporada 2018 do Oratório de Santa Luzia 2018 estreia nesta terça-feira, dia 04 de dezembro, após a novena das 19h30. Encenado pelos artistas mossoroenses no adro da Catedral de Santa Luzia, o espetáculo teatral conta a história da Virgem de Siracusa, padroeira da visão e da cidade de Mossoró.

A direção geral deste ano é de Marcos Leonardo, que assina também os figurinos. Na assistência de direção e coreografia Roberta Schumara, “Uma evidência de que o corpo fala e o nosso coração sente o que a arte nos ensina, viver. A dança contemporânea não é apenas técnica e diferenciações. Precisamos tocar o outro para que ele sinta e entenda. É sentimento. É amor pelo que se faz”, ressalta.

Para viver Luzia, personagem principal, a atriz e bailarina Sofia Maria ao lado de atrizes e atores convidados: Joriana Pontes, Leonardo Wagner, Carlos José, Gledson Lopes, Neuma Almeida e muitos outros que irão contar toda a história da Santa da Visão.

O texto é de autoria de Erismar Cunha, que através das frases e contextualizações exalta inúmeras passagens bíblicas.

O Oratório é financiado com recursos da Lei Câmara Cascudo, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Cosern e Café Santa Clara, além do apoio da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Foto: Luciano Lellys.