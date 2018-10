Oposição registra chapa e defende fortalecimento da OAB

A valorização da advocacia e o fortalecimento da Ordem dos Advogados do Brasil nortearão a campanha da chapa OAB Forte, registrada na tarde de hoje (25) para as eleições da OAB – Subsecção Mossoró. A candidatura de oposição é liderada pelos advogados Otoniel Maia Júnior e Olívia Campos, candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente. As eleições da entidade serão realizadas dia 28 de novembro.

O registro da chapa foi acompanhado por candidatos a conselheiros (demais integrantes da chapa) e dezenas de apoiadores, que acreditam no projeto da renovação, baseado, principalmente, na defesa das prerrogativas e valorização do advogado.

“Nossa candidatura surgiu do clamor da categoria, percebendo que, enquanto instituição, a OAB está em falta com a sociedade e com os advogados. E entendemos que é preciso fortalecer a Ordem e resgatar a dignidade da advocacia, ouvindo e valorizando a categoria para assegurar à Ordem sua relevância e representatividade social”, defendeu Otoniel Maia Júnior.

Representatividade feminina

Advogada e professora universitária, Olívia Campos ressalta a pluralidade da candidatura. Para tanto, a presença feminina e o diálogo com toda a categoria são marcas na construção do plano de gestão da chapa. A ideia é assegurar vez e voz à advocacia.

“Sabemos dos desafios da mulher advogada e entendemos a importância de fazer parte do fortalecimento da Ordem. Por isso, viemos somar no projeto. Estamos dialogando com toda a categoria e constatando que a OAB precisa ser renovada, fortalecida, ter as prerrogativas respeitadas e defendidas; de forma plural, sem nenhum tipo de distinção, somando esforços de homens e mulheres da advocacia”, assinala.

Apoios

A representatividade da candidatura de Otoniel Júnior e Olívia Campos reflete na soma de esforços em torno do projeto. Além da advocacia mossoroense, representantes dos municípios que integram a Subsecção Mossoró também congregam apoios à chapa, o que mostra a abrangência e credibilidade do projeto além Mossoró.