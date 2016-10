Até a posse de Rosalba Ciarlini, no dia 1º de janeiro de 2016, continuarão os comentários sobre o resultado das urnas. Têm sido publicadas interpretações nem sempre coincidentes, mas que atendem às expectativas dos leitores. Em termos de Mossoró, não vem sendo analisado o uso abusivo do poder econômico em torno de uma candidatura. Tião Couto recebeu o apoio do prefeito da cidade, duas ex-prefeitas e de grande parte dos empresários e de suas entidades de classe, não apenas em Mossoró, mas por todo Rio Grande do Norte.

Para enfrentar essa avalanche que, teoricamente, elegeria qualquer nome, somente uma candidata popular e admirada pelos eleitores, como Rosalba Ciarlini, teria condições de vencer. Foi assim que Rosalba saiu vitoriosa, recebendo mais da metade dos votos dos eleitores. A prefeita eleita sabe do desafio que tem pela frente e terá de mostrar, em quatro anos, competência suficiente para retirar Mossoró do caos em que se encontra.

Com uma administração rejeitada por mais de 80% e embaralhado em confusa estratégia de poder, o prefeito Francisco José não terá como assumir, de imediato, a liderança da oposição em Mossoró. Outros dois candidatos, Josué Moreira e Gutemberg Dias deverão ficar na oposição, mas sem estrutura para liderar todo sistema oposicionista local.

Tião Couto e Jorge do Rosário, pelas mensagens divulgadas logo após o resultado final do pleito, fizeram a convocação para que todos se unam em torno dos seus nomes. Suas candidaturas receberam o apoio do atual prefeito e de duas ex-prefeitas que poderão continuar fazendo parte desse bloco político. Gostaram de participar diretamente de uma disputa eleitoral e pretendem exercer a atividade daqui para frente.

Em nível estadual, não se sabe quem assumirá a liderança do PSD, representando politicamente o governador Robinson Faria, que amarga forte rejeição entre os mossoroenses. Candidato à reeleição, quando deverá enfrentar o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, Robinson sabe da importância que tem Mossoró no pleito de 2018. Por isso, trabalha para mudar sua imagem na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.