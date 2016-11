Operadora expandirá 3G para mais 26 cidades potiguares até dezembro

A operadora TIM ampliará sua rede de cobertura no Rio Grande do Norte. Após Cerro Corá, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, São João do Sabugi e Serra Negra do Norte terem sido contemplados com o sinal no primeiro semestre, a ampliação da cobertura alcançará mais 26 novos municípios potiguares até o mês de dezembro.

Há ainda seis locais que contam com projetos de expansão, mas aguardam o compartilhamento de infraestrutura de rede com outras empresas. Dos atuais 62 municípios norte-rio-grandenses, a TIM passará a atender o total de 94 com o 3G após a conclusão do projeto, cobrindo cerca de 90% da população urbana do Estado com a tecnologia.

No Brasil, nos últimos 12 meses foi registrado um crescimento de quase 40% no tráfego de dados médio por usuário.

No Rio Grande do Norte, esse tráfego cresceu aproximadamente na mesma proporção. “O investimento em rede sempre foi uma prioridade da TIM. Estamos reforçando a qualidade de nossa infraestrutura de rede 3G alcançando mais 26 novas localidades, acompanhando o alto crescimento na demanda por dados pelos usuários da região”, explica Ageu Guerra, gerente de Engenharia de Redes da TIM Norte e Nordeste.

Conheça as cidades que ganharão sistema 3G.