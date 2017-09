Operação Vertente inicia abastecimento no Seridó na próxima semana

O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do RN trabalha para iniciar até a próxima sexta-feira (6) a Operação Vertente, que leva água através de carros pipa, nas cidades de Acari, Cruzeta e Currais Novos. O atendimento emergencial acontece após comunicado da CAERN sobre a paralisação do fornecimento de água nos municípios.

O georreferenciamento dos pontos de abastecimento nas três cidades já havia sido realizado e neste momento está em curso o processo de contratação dos caminhões. A expectativa é que até esta sexta-feira (29), os novos caminhões tenham o contrato assinado com o Governo para reforço na operação.

Com esses três municípios do Seridó, aumenta para 18 o número de cidades abastecidas pela segunda fase da Operação Vertente. Ao todo, 90 caminhões irão circular pelo RN levando água diariamente para a população.

Além desses, o Estado já se prepara para levar a operação com caminhões-pipa para os municípios de Guamaré e Macau devido a eminencia de colapso, diante da grande dificuldade no abastecimento das cidades pelo rio Piranhas-Açu.

Operação Vertente

Com recursos da ordem de R$ 12,7 milhões, oriundos do Ministério da Integração Nacional, a Operação Vertente é realizada pelo Governo do Estado com o objetivo de manter o abastecimento humano nas cidades em colapso declarado pela CAERN.

ASSECOM/RN