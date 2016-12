Operação Verão começa com integração de mais de mil agentes

A Operação Verão, desencadeada neste final de semana, contará com um reforço de cerca de mil agentes de segurança pública, entre policiais militares, civis e bombeiros.

O reforço intensificar a fiscalização na orla marítima e espaços públicos de lazer durante o período de veraneio. O plano de operação que seguirá até o dia 1° de março de 2017.

A intenção é garantir a segurança dos potiguares e turistas que visitam o RN neste período. As ações dos agentes serão intensificadas em diversas praias e locais do estado. O reforço do efetivo será possível graças à garantia dos recursos para pagamento das diárias operacionais.

Na operação, o Corpo de Bombeiros contará com 36 guarda-vidas no litoral potiguar, atendendo nove postos com viaturas e um micro-ônibus. O efetivo fixo estará em dois pontos na Praia da Redinha e também nas praias do Forte, Meio, Areia Preta, Ponta Negra, Búzios, Emanuelas e Ceará.

Além disso, a corporação realizará ações preventivas, como a sinalização da orla com placas, bandeiras, distribuição de folders educativos e identificação de crianças. Como forma de reforçar a estrutura, o Corpo de Bombeiros recebeu seis novos veículos para vistorias do Serviço Técnico de Engenharia (Serten) com investimento de mais de R$ 200 mil.

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), estará vistoriando a capital e Grande Natal.

O policiamento será feito a pé, motorizado (viaturas, motos e quadrículos) e a cavalo em 23 praias, passando por Natal, litoral Norte, até a praia de Muriú, e no litoral Sul, até a praia de Barreta.

Serão empregados 201 policiais extras. O Comando de Policiamento do Interior (CPI) atuará com 172 policiais a mais, para garantir a segurança durante o período da Operação Verão.

O Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) fará o policiamento ostensivo de trânsito nas Rodovias Estaduais e principalmente na área litorânea (Sul e Norte) com 62 militares.

A Polícia Civil vai participar com 187 profissionais com diligências em locais estratégicos e de aglomeração de pessoas e na intensificação dos trabalhos nas delegacias especializadas, que contarão com horários especiais de atendimento.

Já o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN) vai reforçar as ações da Lei Seca na Região Metropolitana e interior do Estado. Em parceria com o IDEMA e SETUR, o Detran ainda fará patrulhamentos na orla para coibir condução de veículos na areia, com ações de educação ambiental e de trânsito.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Caio Bezerra, disse que “o emprego do efetivo na operação não vai comprometer as ações cotidianas da polícia”.

Além dos órgãos que compõem a Sesed, também estarão presentes na Operação Verão a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192/RN), IDEMA, SETUR, entre outros.