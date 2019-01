Operação Verão 2019 – Dicas de Segurança

Chegou o verão 2019 e junto com ele a já conhecida Operação Verão da Polícia Militar do RN, que tem por objetivo proporcionar aos veranistas potiguares e turistas, um período de muita tranquilidade e segurança. Para isso, a PMRN intensificará sua atuação nas praias de todo estado e também preparou dicas que podem fazer com que o verão de todos seja de muita alegria e de belas recordações.

Dicas para você:

1. Tenha sempre à mão documentos pessoais e telefones de emergência;

2. Mantenha sempre a atenção e evite excessos de toda ordem;

3. Procure andar acompanhado e evite horários demasiado tarde e ruas mal iluminadas;

4. Seja educado e gentil com as pessoas, evite conflitos e tenha paciência em casa, no trânsito, etc.;

5. Lembre-se do cuidado com o meio ambiente e das precauções de saúde que são necessárias em qualquer tempo;

6. Lembre-se que bebida e direção nunca combinam e que usar o celular ao dirigir é um risco para sua vida e a das outras pessoas e a multa é bastante significativa;

7. Tenha com você somente o dinheiro necessário para suas despesas, evitando andar com muitos cartões de crédito ou débito e talões de cheques. Faça um planejamento de seus gastos e evite o consumismo;

8. Ao sair de casa, deixe seus contatos com pessoas de confiança que podem lhe informar situações de urgência;

9. Ao sair de carro, verifique suas condições de manutenção e segurança;

10. Informe qualquer situação que você observar de caráter suspeito; o Sistema de Segurança Pública está presente em todo o Estado para garantir sua segurança e conta com sua colaboração.

Dicas para sua casa:

1. Procure dificultar possíveis ações de delinquentes, desde a simples colocação de trincos e travas de segurança nas portas e janelas, até trancas, correntes, cadeados e gradis sólidos (de preferência pela parte de dentro do imóvel) nos pontos mais vulneráveis como balancins e instalações para aparelhos de ar condicionado;

2. Tenha maior preocupação com as dependências localizadas na parte de trás da residência, trancando as portas intermediárias e isolando-as se possível. A maioria dos arrombamentos ocorre pelos acessos dos fundos da casa. Aproveite para desligar a campainha, pois é uma forma de pessoas mal intencionadas verificarem se há alguém na casa;

3. O uso de armas de fogo somente é permitido a quem tem conhecimento técnico, experiência e autorização legal. Pessoas inexperientes, vigias e guardas são presas fáceis de criminosos que, na primeira oportunidade, se apossam de suas armas;

4. Procure conhecer seus vizinhos e combinar com eles medidas de auxílio mútuo. A solidariedade é importante nos momentos de perigo; por isso, tenha os telefones deles em sua agenda pessoal e peça a um vizinho ou parente para visitar periodicamente sua casa, objetivando demonstrar a presença de pessoas (abrindo janelas, regando jardins, entrando com o carro na garagem, etc.);

5. Evite comentar com estranhos ou postar nas redes sociais a intenção sobre viagens ou ausências de casa. Oriente seus filhos e empregados ao mesmo procedimento;

6. Evite deixar na área externa de sua casa lâmpadas acesas durante o dia ou apagadas durante a noite; bem como: acúmulo de jornais, revistas, panfletos, correspondências e etc. Peça para algum vizinho ou familiar recolher correspondências visíveis e suspenda a entrega de jornais e revistas enquanto estiver fora;

7. Carregue malas e bagagens para seu carro em horários de menor exposição e se detectar a presença de estranhos em atitude suspeita, chame a Polícia Militar – 190.

Dicas para você nos locais de destino:

1. Evite ostentar dinheiro, celulares, joias quando estiver na rua. Mantenha-se sóbrio, consciente e calmo em todas as situações. Seja educado e respeite o espaço e os direitos alheios;

2. Não admita o ingresso de estranhos em sua casa. As credenciais de carteiro, leitores de hidrômetro, entregadores de gás, funcionários das companhias de telefone e de energia elétrica devem ser devidamente examinadas e, em caso de dúvida, devem ser confirmadas por telefone;

3. Lembre-se que janelas, portões e portas abertas chamam a atenção, principalmente se não há pessoas da casa próximo;

4. Mantenha sempre à mão os telefones de emergência das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Serviços de Emergência e de trânsito. Conheça a localização dos órgãos de segurança e instrua seus familiares e empregados de como proceder em caso de perigo iminente ou de observação de suspeitos nas imediações;

5. Evite caminhar ou passear em horários demasiado cedo ou tarde demais em locais que você desconheça. Zele por sua segurança.

6. Evite causar transtornos a você e aos outros. Seja educado e paciente no trânsito, na praia, nas compras e na rua;

7. Não esqueça que espaço público não pode ser privatizado, como é o caso de calçadas, áreas de entrada e saída de veículos, rampas de acesso, etc. A Polícia Militar conta com sua responsabilidade e cooperação.

Dicas para seu carro:

1. Evite deixar objetos, sacolas, bolsas e outros materiais que possam chamar a atenção dentro do seu carro. Coloque-os no chão do carro ou na mala e verifique se você trancou as portas e janelas do veículo;

2. Evite estacionar em locais sem iluminação e de pouco movimento e quando voltar para seu carro tenha a chave à mão e saia com o veículo logo em seguida. Evite procurar chaves, celular, maquiar-se, escolher rádio ou música ou ler dentro de veículos quando estiver sozinho(a);

3. Se algum desconhecido informar que seu carro foi batido ou avariado, vá acompanhado de outras pessoas para checar a situação e, se for o caso, avise o órgão responsável;

4. Evite bloquear áreas de garagem e de passeio público. Observe se há marcação de estacionamento ou área privativa para pessoas com deficiência;

5. Não baixe todo o vidro de seu carro. Se puder, use o ar condicionado e trave portas em seu deslocamento, evitando as faixas próximas às laterais da via e dirigindo com atenção, mantendo a distância de segurança do carro à sua frente e respeitando a sinalização;

6. Evite distrair-se ao dirigir, conversar e ouvir som alto que possa comprometer sua atenção e segurança;

7. A Polícia Militar está presente, junto com o DETRAN e órgãos municipais de trânsito na fiscalização e monitoramento das vias estaduais e atuará no sentido de coibir excessos e comportamentos que comprometam a segurança das pessoas. Seja vivo.

Lembre-se da Manutenção

a. Fazer a manutenção preventiva do veículo – alinhamento e balanceamento; verificar estado dos pneus, iluminação, estepe e ítens de segurança, como triângulo e extintor;

b. É obrigatório o uso de cinto de segurança para motoristas e passageiro, inclusive os do banco traseiro, crianças até 9kg devem utilizar bebê conforto, até 5 anos a cadeirinha e a partir de 6 anos o assento de elevação;

c. É obrigatório o uso de capacete para condutores e passageiro. Crianças só podem trafegar em motocicletas a partir de sete anos;

d. Estar com a habilitação e documentos do veículo em dia;

e. Respeitar os limites de velocidade e as indicações de sinalização das estradas.

PM/Assecom