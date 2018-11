Operação no Complexo do Alemão deixa pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram durante operação da Polícia Militar (PM) no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O número de feridos ainda não foi atualizado, mas até o último informe da assessoria da PM, oitos homens foram baleados. A ação ocorre desde a madrugada desta ça-feira (6) nas comunidades do Parque União e Nova Holanda.

Segundo o major do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) Ivan Blaz, a ação da polícia tem cará emergencial para conter um encontro na comunidade Nova Holanda entre marginais de diversos pontos do estado.

O major informou que um dos suspeitos mortos no confronto era de Campos de Goytacazes, município do interior do Rio de Janeiro, que fica a cerca de 280 km de distância do Complexo do Alemão.

Segundo a assessoria da PM, os oito feridos foram levados para hospitais das proximidades da Comunidade da Maré. Entretanto, não há informação sobre o estado de saúde deles.

Três suspeitos foram presos durante a operação. De acordo a polícia, um deles foi baleado e levado ao Hospital de Bonsucesso. Os agentes apreenderam 300kg de drogas em tabletes, um fuzil, uma pistola, dois canos de fuzil, uma granada, uma luneta e um colete antibalístico. Uma motocicleta também foi recuperada.

De acordo com a PM, o objetivo da ação era prender criminosos envolvidos na disputa do tráfico de drogas e restabelecer a rotina dos moradores. Agentes do Comando de Operações Especiais, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Ações com Cães participam da operação.

Agência Brasil