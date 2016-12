Operação Lei Seca detém condutor por prática de corrupção ativa

A bitz montada pela Operação Lei Seca do Detran/RN na madrugada deste sábado (24), na Avenida Engenheiro Roberto Freire, contou com a prisão de um homem que tentou subornar os policiais oferencendo dinheiro na tentativa de não ser punido pelo flagrante de embriaguez ao volante. Na ocasião, foi dada voz de prisão ao condutor com base no crime de corrupção ativa. O mesmo ainda foi autuado administrativamente pela Lei Seca e será punido com multa de R$ 2.934,70 e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.

O coordenador da Operação Lei Seca no RN, capitão Isaac Paiva, reforçou mais uma vez a proibição do motorista beber e dirigir. O militar lembrou dos problemas causados no trânsito pela combinação álcool e direção, que é responsável por parte dos acidentes de tráfego, inclusive com perda de vidas humanas. Outro ponto abordado foi relacionado a tentativa de suborno por parte de alguns motorista. “Essa prática somente agrava a situação do condutor infrator, pois temos uma equipe capaz, honesta e comprometida com trabalho”, alertou.

No total, a Operação Lei Seca flagrou na Avenida Engenheiro Roberto Freire 45 condutores desrespeitando a legislação de trânsito na determinação de não dirigir sob efeito de bebida alcóolica. Desse número, três motorista foram presos e vão responder por crime de trânsito, podendo arcar com punição de prisão que vai de seis meses a três anos.

