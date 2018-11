Operação em Fortaleza prende 22 por tráfico de drogas

Vinte e duas pessoas foram presas hoje (29) na região metropolitana de Fortaleza acusadas de fazer parte de uma organização criminosa armada e de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As prisões fazem parte das ações da Operação Piranji, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) e pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Fortaleza e em mais cinco municípios da região metropolitana: Cascavel, Fortim, Horizonte, Itaitinga e Beberibe. Também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão.

A Operação Piranji é resultado de uma investigação que começou a partir do registro de homicídios cometidos por facções criminosas no litoral leste do Ceará. Durante a apuração, foram apreendidos cerca de 12 quilos de cocaína, 5 quilos de crack e 338 quilos de maconha, além de R$ 50 mil em dinheiro.

Agência Brasil