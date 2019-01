Operação do MP e da PM prende 21 integrantes de facção criminosa em Pau dos Ferros

Após o recebimento de denúncia anônima encaminhada ao Disque Denúncia 127 do Ministério Público do RN, uma operação realizada com a participação do MPRN e da Polícia Militar prendeu 21 integrantes de uma facção criminosa na cidade de Pau dos Ferros. A ação aconteceu na tarde da terça-feira (8).

autuados

Entre os 21 detidos, estavam chefes do grupo no Estado. Todos foram autuados em flagrante por integrarem organização criminosa. No local, foram apreendidos celulares e drogas (maconha e cocaína).

Além do Disque Denúncia 127 do MP, as denúncias também podem ser encaminhadas ao MP pelo WhatsApp (84) 98863-4585 ou pelo e-mail [email protected]