Operação da PM prende quadrilha em Governador Dix-Sept Rosado

Na tarde desta terça-feira, 03 de dezembro de 2019, a polícita militar realizou operação no município de Governador Dix-sept Rosado. Sob orientação do Tenente Coronel Humberto Pimenta e o Major Jailson Andrelino, policiais militares lotados do 2º Batalhão de Policia Militar partiiparam dessa operação policial que foi coordenada pelo Capitão Costa e Silva.

No final, houve prisão de quadrilha suspeita de roubar e cometer crimes de homicídios na forma tentada e consumada na região, além da apreensão de 04 armas de fogo.