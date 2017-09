Operação da PF combate quadrilha que assaltava bancos no RN e mais dois Estados

A Policia Federal deflagrou na quarta-feira, 27, a Operação Andarilho II, com o objetivo de combater organização criminosa especializada em roubos e furtos contra instituições bancárias no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba e utilizando explosivos.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos estados do CE e PB e outros cinco mandados de prisão preventiva no CE (3), PB (1) e PA (1).

As investigações tiveram início há um ano, a partir do levantamento dos furtos praticados nos meses de novembro de 2016 e março de 2017, respectivamente, contra as agências do Banco do Brasil das cidades de Patu/RN e Icapuí/CE, e ainda, na tentativa de furto ocorrida em abril deste ano, quando seria utilizada uma grande quantidade de explosivos contra as agências do Banco do Brasil e Bradesco, além de caixas eletrônicos instalados na prefeitura do município de Jaguaruana/CE. Naquela oportunidade, seis suspeitos morreram e outros seis foram presos durante um confronto com policiais militares do Ceará.

Ainda no decorrer das investigações, também no mês de abril de 2017, numa ação que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, mais um acusado foi preso, outro morreu e cinco fuzis foram apreendidos após uma perseguição e troca de tiros na rodovia RN-180, proximidades do município de Ipanguaçu/RN.

Não haverá entrevista coletiva.

Com informações da Polícia Federal.