Operação cumpre 79 mandados contra facção criminosa no CE e RN; advogada é presa

Desde a manhã de hoje, o Ministério Público cumpre 36 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão contra a facção que atua na Região Metropolitana de Fortaleza, no Litoral Leste do Estado e no município de Baraúna, no Rio Grande do Norte.

A operação Piranji II, do Ministério Público do Ceará (MPCE), está cumprindo 36 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Maracanaú, além do Município de Baraúna, no Rio Grande do Norte.

Os mandados de busca, apreensão e prisão preventiva chegaram à residência e escritório de uma advogada suspeita de envolvimento com a facção, em Fortaleza. Os nomes dos investigados não podem ser divulgados pelo fato de a investigação ter caráter sigiloso.

Os 53 investigados estariam envolvidos em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, integração de organização criminosa armada e lavagem de dinheiro.

Até o momento, foram apreendidos mais de 12 quilos de cocaína, 338 quilos de maconha, 5 quilos de crack e mais de R$ 50 mil em espécie, além da prisão de mais de 60 envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas.