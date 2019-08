Operação Cozinha Segura: IPEM/RN fiscaliza mais de dois mil itens no comércio

Foi realizada de 05 a 09 de agosto, pelo Instituto de Pesos e Medidas do RN, a Operação Especial Cozinha Segura que fiscalizou mais de dois mil e quinhentos eletrodomésticos nas cidades de Natal, Jucurutu, Florânia e Mossoró.

A operação, que faz parte do cronograma nacional do Inmetro, verificou se os eletrodomésticos atendem à regulamentação do órgão e se estão sendo comercializados com Selo de Avaliação da Conformidade e com as informações obrigatórias sobre o fabricante, distribuidor ou importador.

Entre os itens verificados na Operação Especial “Cozinha Segura” estão os seguintes produtos: batedeira, cafeteira e máquina de café, centrífuga, coifa/exaustor, espremedor de frutas, faca elétrica, fritadeira, grill e churrasqueira elétrica, iogurteira, liquidificador, máquina de pão, panela e pipoqueira elétrica, processador, descascador, ralador e mixer elétrico. Os fiscais do IPEM/RN visitaram 46 lojas e fiscalizaram e aprovaram 2591 produtos de diversas marcas.

“O principal objetivo dessa operação é garantir que todas as exigências do Inmetro, órgão ao qual o IPEM e vinculado, estão sendo cumpridas e assim garantir que o consumidor possa utilizar esses produtos de forma segura e sem riscos à sua saúde. É importante frisar que as exigências são as mesmas tanto para produtos nacionais como importados”, explicou o diretor-geral do IPEM/RN, Theodorico Bezerra Netto.

Caso o consumidor encontre algum produto que não contenha as exigências acima pode fazer uma denúncia e reclamação por meio da Ouvidoria do órgão nos telefones: 0800 281 4054 e (84) 98177-8758 e do e-mail [email protected]

Ipem/Assecom