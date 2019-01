Operação Carro Pipa atende a aproximadamente 1.500 famílias em 2018

No ano de 2018, cerca de 1.481 famílias foram atendidas, de janeiro a dezembro, em Mossoró, com a Operação Carro Pipa, totalizando 2.387.000 litros de água potável. A Operação dispõe de três carros, operam em com 900 mil litros cada. A intenção da Prefeitura de Mossoró é que este número seja reduzido com o trabalho de manutenção dos poços e adutoras.

As comunidades mais atendidas foram: Sussuarana, com 287 atendimentos; São João da Várzea, com 110; Cirilo, com 58; P.A. Real, com 203. “O abastecimento no P.A. Real não é de competência do município, porém houve um problema ocorrido na perda da bomba e nós tentamos solucionar o problema dos moradores “, explicou o secretário de Agricultura, Jean Carlos Vieira.

O secretário entende que com o trabalho de manutenção dos poços e adutoras, o atendimento com os carros pipas será reduzido. “O abastecimento com carro pipa é direcionado para amenizar a falta de água nas comunidades, mas com o trabalho intenso que a Prefeitura de Mossoró está fazendo no sentido de recuperar poços e adutoras, devemos reduzir significativamente neste ano de 2019, a necessidade do carro pipa”, concluiu.