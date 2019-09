O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou, nesta sexta-feira, a criação de uma comissão internacional e independente de inquérito sobre possíveis violações de direitos fundamentais na Venezuela, a pedido do Grupo de Lima.

A proposta de resolução, patrocinada por países como Brasil, Colômbia, Peru e Argentina, foi aprovada com 19 votos a favor, sete contra e 21 abstenções, incluindo as do México e Uruguai.

Agência EFE