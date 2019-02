ONU condena violência na fronteira da Venezuela com Colômbia e Brasil

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou hoje (25) a violência nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e a Colômbia e pediu que as autoridades trabalhem para reduzir a tensão na região. Em comunicado, Guterres apelou “para que a violência seja evitada a qualquer custo e que a força letal não seja usada em nenhuma circunstância”.

Segundo comunicado da ONU, Guterres disse que “segue com crescente preocupação a escalada das tensões na Venezuela”. O comunicado informa ainda que Guterres “ficou triste ao saber que vários civis perderam a vida” nos confrontos registrados entre sexta e sábado da semana passada.

A ONU condenou a destruição da ajuda humanitária que entraria na Venezuela pela fronteira com a Colômbia, no último sábado. Em declaração à imprensa, feita em Nova York, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, afirmou que “o ato de lançar fogo sobre a ajuda humanitária deve ser condenado”.

Guterres, segundo o porta-voz, “ficou chocado” com os acontecimentos na Venezuela. Ele destacou que o secretário-geral da ONU defende o diálogo na solução de conflitos e que “em nenhuma circunstância deve ser usada a força excessiva contra os manifestantes”. O porta-voz disse que os conflitos na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia “evidenciam a necessidade de uma solução pacífica”.

Agência Brasil