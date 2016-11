Ônibus terão horários especiais para o Enem em Mossoró

O transporte coletivo terá funcionamento especial, nos próximos dias 5 e 6, para atender a população que fará as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além de aumentar a frequência dos ônibus, a Cidade do Sol, operadora do serviço, disponibilizará novos horários, que se adequam ao início e término da seleção. Em Mossoró, um total de 22.781 candidatos está inscrito para participar do processo.

As adequações ocorrem nas linhas Abolições, Nova Vida, Aeroporto e na Vingt Rosado, que fará também o trajeto da linha Universidades. Já as linhas Sumaré e Belo Horizonte, funcionarão até o início da tarde do sábado, e não terão horários no domingo. As principais mudanças estão concentradas nos horários entre 9h e 12h, e 15h e 17h. Não haverá mudança nos itinerários.

“Já funcionamos aos sábados e domingos, e neste final de semana, em especial, faremos adequações, estendendo os horários, para atender a esse público especial, que participará do Enem, apostando na educação em busca de um futuro melhor”, informa Waldemar Araújo, diretor da Cidade do Sol.

Em razão do horário de verão é preciso ficar atento para a abertura e fechamento dos portões. Pelo horário local, abrem às 11h e fecham às 12h. As provas têm início às 12h30. Acesse o site http://enem.inep.gov.br e confira dicas e informações relativas ao processo.

Confira o quadro de horários para o Enem: