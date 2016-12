Ônibus terão horários especiais neste feriado de Santa Luzia

O transporte coletivo vai funcionar em horários especiais para atender os fieis que participarão da procissão de Santa Luzia, no feriado desta terça-feira, 13, em Mossoró. De acordo com a Cidade do Sol, concessionária do serviço, os ônibus iniciam as operações às 14h30, com destino ao bairro Alto da Conceição, de onde parte o cortejo religioso. O retorno aos bairros ocorrerá a partir das 19h, no Centro, nas proximidades do Mercadão das Malhas.

A Cidade do Sol disponibilizará quatro linhas, que, além do itinerário normal, atenderão outros bairros. A linha Nova Vida também circulará no bairro Sumaré. A linha Aeroporto será estendida ao bairro Belo Horizonte. Já a linha Vingt Rosado fará o percurso via Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFRN). Apenas a rota da linha Abolições não será alterada.

Além dos horários especiais, fiscais da concessionária do transporte farão trabalho de orientação aos usuários, tanto nos trechos de origem quanto no Centro da cidade, a fim de facilitar o uso e dar mais comodidade.

“Esta é uma data especial para o mossoroense devoto de Santa Luzia, e vamos oferecer condições para que possam acompanhar a procissão e retomar para seus lares, utilizando o ônibus como meio de transporte, de forma segura e confortável”, destaca Waldemar Araújo, diretor da Cidade do Sol.