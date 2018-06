Ônibus em Mossoró estão em alerta contra incêndios criminosos

A Polícia Militar evitou incêndio criminoso contra ônibus do transporte coletivo em Mossoró, na segunda-feira, no conjunto Nova Vida. Bandidos ordenaram a saída de passageiros e motorista do veículo, mas, surpreendidos por viatura policial, fugiram e abandonaram no local dois galões de 10 litros de gasolina, segundo a direção da concessionária do serviço, Cidade do Sol.

O fato deixou em alerta o transporte coletivo em Mossoró, que precisou ser escoltado pela PM, à noite, no conjunto Nova Vida. A situação ocorre num contexto no qual foram incendiados dois ônibus em Natal, no final de semana, e um carro de passeio e um caminhão frigorífico, na madrugada da terça-feira (5), em Mossoró. A Polícia Militar confirma que os atos foram criminosos.

O diretor da Cidade do Sol, Waldemar Araújo, confirma a tentativa de incêndio do ônibus, ontem, e pede apoio das autoridades competentes, a fim de manter a frota circulando para atender à população. “Isso torna essencial a atuação de todas as forças de segurança, municipal, estadual e federal. A situação é gravíssima”, adverte.

Repercussão

O problema foi abordado na sessão da Câmara Municipal de Mossoró, na terça-feira (5). A presidente da Casa, Izabel Montenegro (MDB), alertou na tribuna: “Acabamos de tomar conhecimento que existe uma ameaça de queima de ônibus em Mossoró. Algo precisa ser feito para enfrentar mais esse problema que aflige o transporte coletivo da cidade”.

A direção da Cidade do Sol também já cientificou do problema o secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, coronel Sócrates Vieira, e a Polícia Militar. “Estamos trabalhando em estado de alerta máximo, empreendendo todos os esforços para que não haja prejuízos aos usuários”, assinala o diretor de operações da Cidade do Sol, Mauro Biccas.