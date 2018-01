ONG realiza cirurgias gratuitamente pela 3ª vez em Mossoró

A Operação Sorriso (OS) retorna à Mossoró (RN) pela terceira vez para a realização de mais cirurgias de correção de lábio leporino e fenda palatina a partir do dia 15 de janeiro de 2018. A missão humanitária na cidade potiguar deve realizar cerca de 50 cirurgias entre os dias 17 e 20 do próximo mês.

Durante os dois programas anteriores (2016 e 2017) foram realizadas 1.836 consultas e 105 cirurgias gratuitas. “Iniciamos o ano em Mossoró com uma grande expectativa em função da mobilização da população e dos agentes de saúde para o pré-cadastramento de pacientes do interior do Rio Grande do Norte”, afirma Ana Stabel, diretora executiva da Operação Sorriso.

Como participar

Para participar da triagem, basta comparecer à seleção no dia 15, levando documentos de identificação do paciente e também do responsável (caso o paciente seja menor de idade).

Pacientes e mais um familiar que residam fora de Mossoró poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da seleção. Nesse caso, a Operação Sorriso também oferecerá transporte do local da hospedagem à instituição de saúde, além de alimentação sem custo. No mesmo dia, os pacientes operados em 2017 poderão retornar para a consulta pós-operatória de 1 ano.

Após a triagem, os pacientes selecionados passarão por procedimentos com os voluntários da Operação Sorriso no Hospital Wilson Rosado, entre 17 e 20 de janeiro.

Ao todo, 60 voluntários do Brasil e de outros países, como Estados Unidos e Venezuela, estarão envolvidos no programa. Todos os selecionados possuem experiência em outros programas humanitários da organização e são profissionais de saúde especializados em fissuras labiopalatina, aptos a prestar assistência a pacientes em diversas especialidades, como Cirurgia Plástica, Fonoaudiologia, Anestesia, Psicologia e Odontologia.

Serviço

Programa Internacional de Mossoró (RN)

Seleção dos pacientes

Dia: 15 de janeiro de 2018

Horário: A partir das 8h

Local: Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado (antigo PAM do Bom Jardim) – Rua Afonso Pena, 152 – Bom Jardim.

Cirurgias

Dias: 17 a 20 de janeiro de 2018

Local: Hospital Wilson Rosado – Rua Pedro Velho, 250 – Santo Antônio

Informações: Das 10 às 12h e das 15h às 17h no (84) 3318-9026.

Sobre a Operação Sorriso

A Operação Sorriso é a maior organização médica voluntária do mundo. Reúne profissionais de 60 países para ajudar exclusivamente a pessoas nascidas com deformidades faciais, especialmente lábio leporino e fenda palatina. Em quase 35 anos de trabalho, já transformou a vida de mais de 240 mil crianças pelo mundo.

No Brasil, as ações tiveram início em 1997 e já foram realizados mais de 98 mil exames e avaliações especializadas e mais de 5,1 mil cirurgias em doze estados brasileiros.

Só em 2016, a organização realizou mais de 4300 avaliações médicas e ultrapassou o número de 370 cirurgias. Tudo gratuitamente, devolvendo a dignidade, funcionalidade e autoestima para milhares de pacientes.

Para ajudar

Quem quiser ajudar pode fazer doações em dinheiro (que facilitam compras em grande quantidade) aqui .

Doações para Operação Sorriso podem ser feitas direto em conta:

Associação Operação Sorriso do Brasil

CNPJ: 08.691.563/001-85

Banco Itaú – 341

Ag: 8729 C/C: 23082-4

Comunicar depósito através do e-mail: [email protected]

Relatórios financeiros disponíveis no site (http://www.operacaosorriso.org.br/index.php/operacao-sorrisoquem-somos/financeiro/)

As empresas também podem apoiar a Operação Sorriso com recursos financeiros, humanos ou contribuições em espécie ou através de parcerias corporativas.