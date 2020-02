Olimpíada Nacional de História do Brasil abre inscrições nesta segunda (3)

Já estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), organizada pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O primeiro prazo para se inscrever, que começou nesta segunda-feira (3), termina no dia 9 de março. Quem se cadastrar nesse período tem desconto na taxa de inscrição. Já a segunda fase de cadastro segue até 24 de abril – ou até que o limite de interessados seja atingido.

A Olimpíada de História é aberta para professores e alunos dos ensinos Fundamental (8º e 9º ano) e Médio de escolas públicas e particulares de todo país.

Na última edição, em 2019, foi registrado número recorde de inscritos com mais de 73 mil participantes de todos os estados brasileiros.

Para participar, os interessados devem formar equipes compostas por um professor de História e três alunos. A competição conta com seis fases online – com duração de uma semana cada uma. A última etapa, presencial, é realizada na Unicamp, na cidade de Campinas. As provas começam no dia 4 de maio e seguem até 13 de junho. Já a grande final ocorre dias 15 e 16 de agosto.

A taxa de inscrição varia entre R$ 38 e R$ 118, de acordo com o período em que o interessado se inscrever. Estudantes de escolas públicas têm desconto no valor.

Calendário

1ª fase: de 03/02 a 09/03 – inscrição por equipe: R$ 38,00 (alunos de escolas públicas) e R$ 78,00 (alunos de escolas particulares)

2ª fase: de 10/03 a 24/04 – inscrição por equipe: R$ 58,00 (alunos de escolas públicas) e R$ 118,00 (alunos de escolas particulares)

Mais informações, regulamento e inscrições no site:

olimpiadadehistoria.com.br

Brasil de Fato