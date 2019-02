Olimpíada de Língua Portuguesa será lançada amanhã (20)

Amanhã (20) a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa será oficialmente aberta. O lançamento será transmitido, ao vivo às 16h, pela página do concurso no Facebook.

A novidade em 2019 é a inclusão de um novo gênero como categoria: Documentário. O tema desta edição é “O lugar onde vivo”, com o objetivo de permitir aos alunos conhecer a realidade local, estreitar vínculos e desenvolver sua cidadania. A homenageada deste ano é a escritora mineira Conceição Evaristo.

Podem se inscrever na Olimpíada de Língua Portuguesa, professores e alunos da rede pública, do 5º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. As categorias são: Poema (5º ano do Ensino Fundamental), Memórias Literárias (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), Crônica (8º e 9º anos do Ensino Fundamental), Documentário (1º e 2º anos do Ensino Médio) e Artigo de Opinião (3º ano do Ensino Médio).

Detalhes sobre as inscrições e prazos da etapa serão divulgados durante a live de lançamento.

Saiba mais

A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país. Criada pelo Ministério da Educação e pelo Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC, a Olimpíada integra as ações desenvolvidas pelo Programa Escrevendo o Futuro.

Assecom/Seec