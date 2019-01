Oito dos dez mais ricos do mundo estão mais pobres

O ano de 2018 nãoa foi dos melhores para os dez grandes que encabeçam a lista dos mais ricos do mundo. Segundo divulgou a Bloomberg, oito dos dez milionários mais ricos registaram grandes perdas – sendo Zuckerberg o que mais perdeu – e apenas dois conseguiram aumentar o valor do seu património: o criador da Amazon, Jeff Bezos, e o empresário francês Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton e de outras marcas de luxo.

Foi o criador do Facebook Mark Zuckerberg que teve uma das maiores quedas, perdendo cerca de 20,7 bilhões de dólares, ficando com um património líquido em 52 bilhões de dólares e garantindo-lhe o sétimo lugar, o que lhe garante o sétimo lugar na tabela dos dez mais ricos.

A queda das acções do Facebook na bolsa, devido às polémicas de privacidade na sua rede social, é apontada como justificativa para essa queda patrimonial do milionário norte-americano de 34 anos.

O empresário espanhol Amancio Ortega, dono do grupo Inditex que detém a Zara e a Massimo Dutti, foi o segundo maior baque, perdendo 16,7 bilhões de dólares, ficando no quinto lugar da tabela com um património total de 58,6 bilhões de dólares.