Oficina de ecoprodutos leva conhecimentos sustentáveis para mães da UEI Zezinha Gurgel

Os alunos e os pais dos alunos da Unidade de Educação infantil (UEI) Zezinha Gurgel tiveram uma manhã especial nesta sexta-feira, 06. Tudo porque o projeto “O mundo em nossas mãos”, idealizado pela diretora do Parque Municipal Maurício de Oliveira e gestora ambiental, Raphaela Araújo, que leva a oficina de ecoprodutos para a comunidade escolar, proporcionou uma manhã de novos conhecimentos na Unidade.

A oficina trabalha a reutilização de materiais que geralmente vão para o lixo. Nesta oficina em especial, foi realizado um trabalho com a melancia. “Nós utilizamos toda a melancia, começando pela polpa, para a produção de suco e também uma espécie de extrato de tomate, ainda com a polpa, para ser utilizado no macarrão e a casca nós utilizamos como legume, na carne, na sopa. Além de ser rico de forma nutricional, nada é desperdiçado”, explicou Raphaela Araújo, que também é técnica em culinária e especialista em reutilização de alimentos.

Em um segundo momento, a oficina tratou de consumo sustentável, relacionado à economia de energia, água e outros produtos. “Nessa parte a gente viu que comprar coisas sem necessidade, tanto objetos como alimentos. Também aprendemos sobre o suco dos alimentos, a questão da cenoura, que tem que ser consumida com a casca, e muitas outras coisas”, disse a dona de casa Maria Auxiliadora.

A oficina também tratou sobre o manuseio de outros alimentos como legumes e verduras, além de valores nutricionais e hábitos para a educação ambiental no cotidiano.

Agência Brasil