A Odebrecht afirmou nesta quarta-feira que não omitiu informações às autoridades de Brasil e Estados Unidos em relação aos grandes escândalos de corrupção que protagonizou em diversos países.

Ontem, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) revelou, a partir de documentos vazados, que as propinas pagas pela empresa foram mais amplas do que as relatadas ao Ministério Público Federal brasileiro (MPF) e ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Agência Brasil