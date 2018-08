OBVIO RN lança mais uma edição de sua revista dedicada à violência contra a mulher

O OBVIO RN apresenta uma Edição Especial 8 de sua revista, com o título: Mortes Matadas de Mulheres da revista de crimeanálise homicida. O OBVIO, OBVIO Observatório da Violência do Rio Grande do Norte, Instituto Marcos Dionisio, traz nesta edição um recorte sobre a violência homicida contra a mulher, com um ensaio textual, uma matéria jornalística e uma análise da série histórica da violência femicida com as estatísticas criminais dos meses de 1 de janeiro a 31 de dezembros dos anos 2011 a 2017 e até 10 de agosto de 2018.

A Boa Ciência

“É inegável o papel da Lei Maria da Penha como avanço no enfrentamento aos crimes cometidos contra as mulheres, destaque ainda para sua repercussão social, seu fomento à conscientização e ao engajamento de instituições governamentais e não governamentais em prol da redução da criminalidade.

Os avanços no combate à violência contra a mulher, em todos os níveis, precisa ser prioridade em metas de segurança pública a serem alcançadas em toda gestão que trate com a seriedade que é devida a essa problemática.

O discurso machista e misógino ainda é uma ferida aberta na sociedade brasileira, sua prática é feita inclusive por pessoas com certa influência midiática, candidatos a cargos de gestão que usam seu poder e influência política para constranger mulheres, assediá-las e agredi-las em seus pseudodiscursos de igualdade. Essas pessoas ajudam a naturalizar e difundir a violência contra a mulher e outros grupos minoritários.

Nós não podemos continuar aceitando a violência, sob nenhuma forma, por isso dedicamos nosso trabalho a promoção da paz.

Sigamos então com mais essa publicação, mais do que um relatório estatístico, um contributo para a construção de argumentos sóbrios e ampliação de um diálogo consciente do problema, afinal, a boa ciência é aquela que pretende gerar efeitos concretos na realidade, visando a evolução da sociedade como todo”.

Acesse a revista em http://bit.ly/2Be0Ipe ou solicite sua cópia em pdf no e-mail [email protected]