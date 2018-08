OBVIO RN divulga números de mortes violentas no comparativo dos governos Robinson e Rosalba

Por Thadeu Brandão.

O OBVIO RN, Observatório da Violência do RN, Instituto Marcos Dionísio Medeiros Caldas, Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPQ e ligado à UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Àrido), divulgou hoje uma comparação dos CVLIS (Condutas Violentas Letais Intencionais) no comparativo das duas últimas gestões do RN: Governo Rosalba Ciarlini (2011-2014) e Robson Farias (2015-2018), levando em consideração até o dia de hoje como parâmetro.

Embora a gestão Rosalba Ciarline tenha sido marcada pelo crescimento absurdo dos homicídios e mortes violentas no RN, a Gestão Robinson Faria extrapola os dados anteriores. O Ápice, como apontado no estudo, se deu no ano de 2017 (3o ano da gestão Robinson Faria) que ultrapassou s 2400 homicídios e demais condutas violentas fatais intencionais.

Apesar do discurso de que seria “o governador da segurança”, que usou para criticar a gestão da então governadora, Faria não apenas não conseguiu resolver o problema mas, como mostram apenas os dados de CVLIs, agudizou de forma impactante o problema, fazendo do RN um dos estados mais violentos do Brasil.