OBVIO RN contabiliza 17 mortes violentas neste FDS no RN

O OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, apresenta uma nova atualização de CVLIs, no período compreendido entre 1 de janeiro a 26 de agosto de 2018 comparado ao mesmo período dos anos de 2015 a 2017.

O RN contabiliza mais um fim de semana violento. No cômputo geral, até o fim da noite de ontem (26/08/2018) foram 1378 CVLIs no RN, contra 1606 em 2017, 1271 em 2016 e 1046 em 2015. Ao mesmo tempo, a média diária de CVLIs ficou em aproximadamente 5,79 mortes/dia em 2018, 6,75/dia em 2017, 5,34/dia em 2016 e 4,39/dia em 2015.

O homicídio doloso foi a ampla maioria seguido de lesão corporal seguida de morte, ação típica de Estado, latrocínio e feminicídio. O ano de 2018 apresenta leve queda dos feminicídios e dos homicídios dolosos seguidos de crescimento de lesão corporal seguida de morte, ação típica de Estado e Latrocínio.





Quanto ao gênero, as vítimas de CVLIs deste FDS no RN, 16 (94%) foram homens e 1 (6%) foram mulheres.

A dinâmica da violência elenca fatores que têm levado a concentração de CVLI no Leste Potiguar já foram amplamente divulgados por este Observatório em diversos relatórios, onde Natal e sua (RMN) segue a liderança dos CVLIs deste último FDS de agosto (59% das ocorrências), sendo 4 em Macaíba, 3 em Mossoró, 3 na Capital e 2 em Parnamirim. Demais municípios com 1 CVLI cada: Lagoa de Pedra, Ceará-Mirim, Passa e Fica, Serra Caiada, Canguaretama e Monte Alegre (interior abarcando 41%). A noite e o domingo são os períodos de maior incidência, juntamente com o uso de arma de fogo que marcou todas as ocorrências.

