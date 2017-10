OBVIO lança o 15º Boletim de Análises Científico-Criminais: Setembro mais violento da história do RN

Setembro de 2017: O novo mês mais violento da história do RN!

O 15º Boletim Mensal OBVIO, publicação do OBVIO – Observatório da Violência do Rio Grande do Norte, Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), apresenta uma análise contextual dos 9 meses de 2017 comparados ao mesmo período em 2015 e 2016.

As condutas violentas letais intencionais, genericamente ditas como homicídios, são os principais indicadores utilizados para aferir a violência, e como tal, mensuram também se as estratégias de segurança, sejam elas políticas públicas de segurança ou políticas de segurança pública, tem surtido resultado e atingido o êxito para o qual foram criadas. Nesse mister, desde 2016 que o RN vem apresentado crescimento contínuo e significativo em sua dinâmica de CVLIs, e neste nono mês marcou mais um índice notório: 1875 vidas perdidas no transcurso de 273 dias de 2017, e sem mostras de redução.

Setembro supera a marca de agosto, se tornando o novo mês mais violento da história do Rio Grande do Norte, foram 228 mortes matadas conforme pode ser visto no tópico Evolução Mensal (pg. 39 e 40 do boletim), maculando outra vez a gestão executiva estadual.

Nesta edição:

Reportagem: Quem Matou Valéria? por Fabio Vale.

Ensaio: Heróis. por Niederland Lemos

Artigo: As Chacinas do RN em 2017. Por Ivenio Hermes e Thadeu Brandão

Boletim Analítico Mensal: Análise contextual dos 9 meses de 2017 comparados ao mesmo período em 2015 e 2016.

Reiteramos nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, um grupo composto por dezenas de agentes de segurança pública, jornalistas, estudantes, professores, líderes religiosos e tantos outros que percebem que os diagnósticos científicos do OBVIO somente intentam construir resultados que congreguem esforços em busca da paz e da melhoria da qualidade de vida daqueles que nasceram ou escolheram o Rio Grande do Norte como o estado para residir e trabalhar.

Clique no link http://bit.ly/OBVIOout17 para acessar e fazer o download da publicação integral. Boa leitura!