OBVIO divulga relatório da violência letal do RN do mês de Setembro

OBVIO – Edição de Outubro de 2016

Em seu terceiro boletim mensal, o OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Àrido (UFERSA), cadastrado no CNPQ, amplia o detalhamento das Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) para o mês de setembro deste ano de 2016, sempre buscando fazer uma comparação com o mesmo período de 2014 e 2014, criando meios mais claros para o entendimento da violência homicida no estado.

Por meio da Metodologia Metadados, que interpola e concatena referências e dados de forma dinâmica e integrada para a devida credibilidade e celeridade dos resultados, o banco de dados do OBVIO reúne informações cada vez mais aprofundadas. Seu núcleo de coleta, coordenado pelo jornalista especialista em fotojornalismo, Cezar Alves, aglutina uma equipe responsável pela busca e pelo resgate de todas as informações oriundas de diversas fontes formais e disponíveis ao grande público, preenchendo requisitos mínimos que se transformam em micro dados, apontados numa ação diária e de acompanhamento caso a caso. Essa atividade conjunta leva a uma certeza estatística superior à 90% nos CVLIs geral e em 100% nos CVLIs notificados.

A seriedade desse trabalho levou o OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte, ao painel sobre tecnologia da informação no 10º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em Brasília, entre os dias 21 e 23 deste mês de setembro. A apresentação destacou a importância de se desenvolver mecanismos públicos e transparentes de controle e aferição da criminalidade letal, onde a participação seja fundamentada na Tríplice Hélice formada pelo Governo, Universidades e Sociedade Civil Organizada.

Reiterando que a missão do Observatório da Violência Letal Intencional no RN é essa, observar a sustentabilidade de políticas públicas de Estado, não se atendo a ações sazonais cujo horizonte visa apenas a manutenção do status quo de governos e suas políticas com prazo de validade determinado pelas eleições, pois nos preocupamos com ações duradouras que mudem o futuro de nossa sociedade.

Aos nossos parceiros, colaboradores e incentivadores, fica a nossa gratidão, e povo do RN, a certeza do trabalho continuado, por um futuro de justiça e paz.

Thadeu de Sousa Brandão e Ivenio Hermes