Observatório da Violência do RN lança Mapa da Violência 2017

O OBVIO – Observatório da Violência, em parceria com a Comissão de Segurança Pública da OAB, convida estudiosos e autoridades da área de violência e criminalidade bem como toda a sociedade potiguar para a palestra de lançamento do livro: “Observatório Potiguar 2017: O Mapa da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte”, de autoria dos pesquisadores Ivenio Hermes e Thadeu Brandão e de toda equipe do OBVIO.

Sobre a obra algumas autoridades e especialistas emitiram suas opiniões.

O OBVIO Observatório da Violência tem contribuído de forma ímpar para o mapeamento da violência no Rio Grande do Norte, e com notas tônicas para o mapeamento da violência contra a mulher, e esse trabalho que se transformou em um instrumento de estudos no estado e até fora dele.

O “Observatório Potiguar 2017” surge para ampliar essa contribuição dos cientistas Ivenio Hermes e Thadeu Brandão, juntamente com sua equipe. Eles produzem uma ferramenta que têm auxiliado aos mais diversos segmentos da nossa sociedade, no enfrentamento das questões referentes à violência, ajudando a escolher e empregar os meios hábeis para debela-la.

Carina França

Advogada

Ms. Em Direito Constitucional

O OBVIO Observatório da Violência lança mais um produto de extrema importância para estudiosos e autoridades da área de violência e criminalidade: o “Observatório Potiguar 2017”, obra fundamental para acompanhar as estatísticas de crimes violentos letais intencionais no Rio Grande do Norte.

O estudo utiliza metodologias analíticas claras e precisas, possibilitando uma visão geral e particular dessa epidemia que assola o RN, traçando os diversos perfis dos CVLIs com profundidade e expertise.

O OBVIO e sua equipe estão de parabéns uma vez mais!

Raimundo Carlyle

Juiz de Direito TJRN

A publicação “Observatório Potiguar 2017” materializa que o OBVIO Observatório da Violência é um case de sucesso na produção de conhecimento científico. Ele pode contribuir grandemente para soluções de diversos problemas objetivos da “modernidade líquida”, na qual vivemos, e não poderia ser diferente com a segurança pública.

Fazendo uma abordagem responsável e consciente do dever público, Ivenio Hermes e Thadeu Brandão apresentam um material de qualidade inquestionável, não somente pelo conteúdo prático e utilizável para direcionar decisões, a fim de a reduzir a criminalidade, como pelas próprias análises bem fundamentas e eivadas de conhecimento técnico e humanístico.

A complexidade do estudo é simplificada pelo saber dos autores, que se utilizam de uma metodologia que clarifica e didatiza a densidade do tema da violência e da criminalidade.

Parabéns aos autores e ao OBVIO, com seus coordenadores, pesquisadores e toda a sua equipe, por mais esta obra de caráter referencial!

Ricardo Balestreri

Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás

Data: 20/12

Horário: 18h30

Local: Sede da OAB – Natal

Rua Barão de Serra Branca – Candelária, Natal – RN, 59064-630

A publicação está disponível em:

Digital via Issuu http://bit.ly/2BEUIoY

Impresso via Clube de Autores http://bit.ly/2B8uXwe

Impresso via Agbook http://bit.ly/2AdoQTT