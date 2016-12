Observatório da Violência disponibiliza o Mapa da Violência do RN 2016

O Observatório da Violência do RN disponibiliza, inteiramente grátis, o Mapa da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte, com organização e análise dos coordenadores do OBVIO, Ivenio Hermes e Thadeu Brandão, além de artigos de outros colaboradores. O mesmo é um estudo científico com análises criminais de complexidade e estatística das mortes matadas da população nascida, de passagem e/ou residente no Rio Grande do Norte, durante um período de 4 anos (2012 a 2015), visando conscientizar a sociedade civil organizada, o poder público e a população.