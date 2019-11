Observatório da Violência aponta Mossoró como a segunda cidade mais violenta do estado

De acordo com os dados divulgados pelo Observatório de Violência (obvio) neta segunda-feira (04), Mossoró é a segunda cidade mais violenta do Rio Grande do Norte.

Entre os 20 municípios mais violentos listados pelo Obivio, Natal, Mossoró e São Gonçalo do Amarante ocupam o topo da lista. Apesar de apresentar uma redução de mais de 20% no número de homicídio, em comparação aos dados de violência de 2018, Mossoró ocupa o segundo lugar no ranking de violência do estado.

Ranking das cidades mais violentas